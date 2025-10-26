Anpi la risposta ai nostalgici di Predappio con la moussaka antifascista del 28 ottobre | ecco perché
Forlì, 26 ottobre 2025 – Non c’è più solo la pastasciutta antifascista. Ora c’è anche la moussaka. La proposta arriva dall’ Anpi di Forlì-Cesena, che risponde così al raduno di nostalgici a Predappio, organizzando una cena greca. “Continuo a pensare – spiega il presidente locale dell’Anpi Miro Gori – che se uno fa la chiamata 'a noi’, a Predappio, per l'anniversario della marcia su Roma. quello cos'è? Per me è fascismo. ma è la mia posizione personale e non sono un giurista”. E dunque, “risponderemo proprio il giorno 28 ottobre, martedì prossimo, con una moussaka antifascista a Predappio”. La scelta del giorno non è causale, visto che “l’infausta impresa aggressiva” del regime di Benito Mussolini in Grecia, fu lanciata proprio il 28 ottobre 1940. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
