Anni di botte alla moglie Allontanato

MONTODINE (Cremona) Venerdì pomeriggio i carabinieri di Montodine sono andati a cercare un uomo che doveva andarsene da casa. Una volta trovata la persona, l’hanno avvertita della decisione del giudice, presa a causa dei suoi continui maltrattamenti, gli hanno intimato di non tornare più nell’abitazione di famiglia e di non avvicinare moglie e figlie. La storia di questa famiglia è fatta di anni di prevaricazioni da parte dell’uomo. Dopo un periodo sereno, l’uomo ha cominciato ad abusare di alcolici con la conseguenza che poi e se la prendeva con i familiari. Il problema si era manifestato sempre più spesso e la violenza da verbale era diventata anche fisica, tanto che moglie e figlie erano parecchio intimorite. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Anni di botte alla moglie. Allontanato

