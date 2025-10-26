Anm a lezione da Ranucci | No alla riforma e alle correnti
Dopo le polemiche e le accuse incrociate tra il Garante della Privacy e Sigfrido Ranucci, che hanno animato non solo le ultime ore del conduttore di Report, ma più in generale il dibattito politico italiano, ieri il giornalista è stato ospite in due eventi piuttosto rilevanti. Prima, è intervenuto all'assemblea generale convocata dell'Associazione Nazionale Magistrati; poi, nel pomeriggio, ha preso la parola durante la manifestazione indetta dalla Cgil. Nell'intervento andato in scena alla Cassazione, Ranucci ha toccato diversi temi, sia relativi alla sua vicenda personale e personale, sia sul tema della giustizia, in particolare sulla riforma voluta dal Governo Meloni sulla separazione delle carriere, ma anche sul ruolo e sull'immagine che dà di sé all'esterno l'associazione dei magistrati. 🔗 Leggi su Iltempo.it
