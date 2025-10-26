Anguissa che numeri al fanta! Rendimento da big e bonus pesanti

Gazzetta.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Fantamedia del 7,9 e valore in rialzo: il camerunese è addirittura il migliore tra i centrocampisti del Napoli. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

anguissa che numeri al fanta rendimento da big e bonus pesanti

© Gazzetta.it - Anguissa, che numeri al fanta! Rendimento da big e bonus pesanti

Altri contenuti sullo stesso argomento

anguissa numeri fanta rendimentoAnguissa, che numeri al fanta! Rendimento da big e bonus pesanti - Fantamedia del 7,9 e valore in rialzo: il camerunese è addirittura il migliore tra i centrocampisti del Napoli ... Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Anguissa Numeri Fanta Rendimento