Angelo Pinciroli In mostra opere di guerra
Inaugurata ieri nelle Sale del Castello “L’essenza del reale“, la mostra sull’opera pittorica di Angelo Pinciroli organizzata dalle figlie Donatella e Tiziana in collaborazione con l’Amministrazione comunale e curata da Rosella Peluso. "Sono lavori che, al di là del valore estetico, rappresentano testimonianze visive di un passato che altrimenti non potremmo conoscere – ha spiegato Guido Bragato, assessore comunale alla Cultura – È quello che abbiamo constatato con i lavori donati al Comune sull’ex Sanatorio Regina Elena all’inaugurazione dei solarium: quando al termine della guerra si ammalò di malaria e tubercolosi, Angelo Pinciroli fu ricoverato nella struttura di cura di via Colli di Sant’Erasmo e lì, in presa diretta, realizzò lavori che ci restituiscono momenti o situazioni della vita dei ricoverati". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Approfondisci con queste news
“L’essenza del reale” al Castello di Legnano l’omaggio all’opera pittorica di Angelo Pinciroli legnanonews.com/aree-geografic… $CastelloDiLegnano - X Vai su X
Mostra Monografica: ANGELO PINCIROLI - L’ESSENZA DEL REALE Quando: 25 ottobre - 16 novembre 2025 Dove: Castello Visconteo, Legnano Un viaggio attraverso la vita e l'arte di Angelo Pinciroli (1911-1987), un artista che ha trasformato la sua - facebook.com Vai su Facebook
“L’essenza del reale” al Castello di Legnano l’omaggio all’opera pittorica di Angelo Pinciroli - L'esposizione al Castello di Legnano sarà visitabile da sabato 25 ottobre a domenica 16 novembre. Lo riporta legnanonews.com
Diocesi: Ascoli Piceno, domani si inaugura la mostra “L’identità ritrovata. Opere d’arte dal territorio di Arquata del Tronto nel ricordo di don Angelo Ciancotti” - Verrà inaugurata domani mattina, presso l’Edificio Rotary in località Borgo d’Arquata, la mostra “L’identità ritrovata – Opere d’arte dal territorio di Arquata del Tronto nel ricordo di don Angelo ... Lo riporta agensir.it