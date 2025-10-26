angelo pinciroli in mostra opere di guerra

Inaugurata ieri nelle Sale del Castello “L’essenza del reale“, la mostra sull’opera pittorica di Angelo Pinciroli organizzata dalle figlie Donatella e Tiziana in collaborazione con l’Amministrazione comunale e curata da Rosella Peluso. "Sono lavori che, al di là del valore estetico, rappresentano testimonianze visive di un passato che altrimenti non potremmo conoscere – ha spiegato Guido Bragato, assessore comunale alla Cultura – È quello che abbiamo constatato con i lavori donati al Comune sull’ex Sanatorio Regina Elena all’inaugurazione dei solarium: quando al termine della guerra si ammalò di malaria e tubercolosi, Angelo Pinciroli fu ricoverato nella struttura di cura di via Colli di Sant’Erasmo e lì, in presa diretta, realizzò lavori che ci restituiscono momenti o situazioni della vita dei ricoverati". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

