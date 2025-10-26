Angelina Melnikova la copertina dei Mondiali Nemour oro africano gli USA non sono corazzata? Hashimoto tris
La stagione post-olimpica consente ai ginnasti di rifiatare, di prendersi del tempo per recuperare, di concedersi del tempo per riposare e staccare dall’attività agonistica. Se ci si vuole prendere un anno sabbatico, il momento migliore è proprio questo: si rinuncia soltanto ai Mondiali riservati agli individualisti e che non prevedono le prove a squadre, concentrandosi poi sul pieno recupero per farsi trovare pronti quando entrerà nel vivo la marcia di avvicinamento alle successive Olimpiadi. I Mondiali 2025 di ginnastica artistica hanno vissuto sostanzialmente in questo clima, visti come un evento di passaggio e su cui investire il giusto, senza particolari pressioni. 🔗 Leggi su Oasport.it
Ottimo @ilpost che dedica un articolo alla ginnasta "neutrale" ma candidata nel partito di Putin, Angelina Melnikova. Peccato che non riportino che Melnikova, dopo aver posato con la Z, e' stata 'ospite' del Comune di $Riccione e dei putiniani della ginnastic - X Vai su X
Angelina Melnikova ha vinto l'oro nella più importante gara dei Mondiali di ginnastica ritmica: è il suo ritorno alle competizioni internazionali, in cui gareggia come “neutrale” pur essendo vicinissima a Putin - facebook.com Vai su Facebook
Angelina Melnikova, la copertina dei Mondiali. Nemour oro africano, gli USA non sono corazzata? Hashimoto tris - olimpica consente ai ginnasti di rifiatare, di prendersi del tempo per recuperare, di concedersi del tempo per riposare e staccare ... Scrive oasport.it
Mondiali ginnastica:Melnikova vince all around, 5/a Asia d'Amato - around ai mondiali di ginnastica artistica in corso a Giacarta, in Indonesia dove l'azzurra Asia d'Amato ha chiuso al quinto posto. Lo riporta ansa.it
Mondiali ginnastica: Melnikova d'oro anche nel volteggio - La russa Angelina Melnikova, che gareggia sotto bandiera neutrale, è stata incoronata campionessa mondiale al volteggio a Giacarta, all'indomani del suo titolo nella competizione generale. Si legge su ansa.it