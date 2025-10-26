La stagione post-olimpica consente ai ginnasti di rifiatare, di prendersi del tempo per recuperare, di concedersi del tempo per riposare e staccare dall’attività agonistica. Se ci si vuole prendere un anno sabbatico, il momento migliore è proprio questo: si rinuncia soltanto ai Mondiali riservati agli individualisti e che non prevedono le prove a squadre, concentrandosi poi sul pieno recupero per farsi trovare pronti quando entrerà nel vivo la marcia di avvicinamento alle successive Olimpiadi. I Mondiali 2025 di ginnastica artistica hanno vissuto sostanzialmente in questo clima, visti come un evento di passaggio e su cui investire il giusto, senza particolari pressioni. 🔗 Leggi su Oasport.it

Angelina Melnikova, la copertina dei Mondiali. Nemour oro africano, gli USA non sono corazzata? Hashimoto tris