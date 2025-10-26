Angelina Mango non va nemmeno da Maria De Filippi | assente ad Amici ma la conduttrice le rende omaggio Come sta la cantante

Angelina Mango non è apparsa ad Amici 25 nella puntata di oggi, 26 ottobre, nonostante il suo nuovo singolo sia stato protagonista di uno speciale omaggio in studio. La cantante, dopo mesi di pausa dalle scene, sta vivendo un periodo di ritorno graduale, concentrandosi prima di tutto sulla sua salute e sul proprio equilibrio personale. Non è infatti la prima volta: dopo la comparsata al concerto di Olly, la cantante ha disertato il tanto atteso ritorno in tv, annullando la sua presenza a This is me di Silvia Toffanin. Non stupisce quindi la sua decisione di prendersi ancora del tempo per sé. Le difficoltà vissute da Angelina Mango nei mesi scorsi. 🔗 Leggi su Open.online