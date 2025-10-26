Android potrebbe migliorare il multitasking sui tablet con le app a bolla

Tuttoandroid.net | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una delle modifiche che Google sta valutando è la possibilità di lanciare qualsiasi app Android in una sorta di bolla mobile L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net

android potrebbe migliorare il multitasking sui tablet con le app a bolla

© Tuttoandroid.net - Android potrebbe migliorare il multitasking sui tablet con le app a bolla

Leggi anche questi approfondimenti

android potrebbe migliorare multitaskingLa modalità desktop di Android è già in grado di sostituire Windows? - Con la nuova beta Android 16 QPR2, introduce una bella novità, il Cursore universale, proiettando il suo sistema operativo verso un utilizzo sempre più desktop ... Da libero.it

Cerca Video su questo argomento: Android Potrebbe Migliorare Multitasking