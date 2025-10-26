Entra a passo di danza Andrea Delogu nello studio di Da Noi. A Ruota Libera nella puntata di domenica 26 ottobre. Ironica, sorridente, sincera. La conduttrice ha abbracciato con gioia la padrona di casa, Francesca Fialdini, con la quale sta condividendo l’esperienza di concorrente di Ballando con le Stelle: “Mi sembra di averti visto tipo. Tre ore”, ha ironizzato, facendo riferimento alla puntata del dance show di Rai 1 andata in onda appena la sera prima. Andrea Delogu ha parlato con la schiettezza che la contraddistingue dell’ amore appena finito con Luigi Bruno e della sua reazione alle critiche (a volte molto dure) ricevute i puntata in puntata a Ballando. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Andrea Delogu sull’amore finito con Luigi Bruno: “Non l’ho dimenticato”. E stupisce su Ballando