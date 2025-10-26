Andavo in onda col sorriso ma dentro avevo una specie di tormento un buio Non avevo più un confine un’identità | parla Francesca Fialdini

“Andavo in onda col sorriso ma dentro avevo una specie di tormento, un buio”. È una confessione a cuore aperto e per molti versi inaspettata quella che Francesca Fialdini ha fatto nella quinta puntata di Ballando con le stelle, andata in onda ieri sera. La clip, mostrata prima che la conduttrice e il suo maestro Giovanni Pernice scendessero in pista per ballare il tango, è stato un momento molto intenso, durante il quale la conduttrice di Da noi. a ruota libera ha rivelato di aver vissuto un momento di fragilità molto forte. E, pur senza entrare nei dettagli della motivazione, ha rivelato di sentirsi ancora oggi vulnerabile come in quel periodo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

