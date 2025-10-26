Ancora un devastante incendio a Napoli Est regia occulta?

Napolitoday.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ancora un devastante incendio nella zona orientale di Napoli. Il fuoco è divampato in un magazzino alla base di una palazzina di 3 piani di via Galileo Ferraris, nei pressi dell'incrocio con via Benedetto Brin.A lanciare l'allarme i residente che hanno visto fumo denso e fiamme levarsi dal. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

Ancora un devastante incendio a Napoli Est, regia occulta? - il video dell'incendio pubblicato su Facebook da Francesco Sacco, amministratore del gruppo "Napoli Est, Barra, Ponticelli, San Giovanni a Teduc ... napolitoday.it scrive

devastante incendio napoli estNapoli: incendio devastante a Ponticelli, fiamme altissime nel capannone “Martinelli” - Evacuazioni, nube di fumo e l’allarme del Comune: «Chiudere subito porte e finestre» ... Scrive ilgazzettinovesuviano.com

devastante incendio napoli estEsplosione e incendio a Napoli: a fuoco magazzino - Esplosione e incendio a Napoli, in via Santa Maria di Costantinopoli delle Mosche. Come scrive youmedia.fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Devastante Incendio Napoli Est