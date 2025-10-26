Ancora raid russi sui civili ucraini Donald | Putin? Non perdo tempo
Proprio mentre Donald Trump prese una posizione netta e l'Europa si compatta, per uscire dall'accerchiamento la Russia fa quello che ha sempre fatto negli ultimi anni quando le cose si mettevano male: bombardare indiscriminatamente obiettivi civili in Ucraina. Per seminare morte e terrore e confondere le acque. La notte scorsa almeno otto persone, tutti civili, sono stati uccisi mentre 67 persone sono rimaste ferite dopo una serie di attacchi russi su diverse regioni dell'Ucraina. Nove missili balistici Iskander-M e 62 droni d'attacco e altri Shahed hanno colpito decine di edifici residenziali nella regione di Kherson, dove tre persone sono morte e 29 sono rimaste ferite, tra cui tre bambini. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
