Ancora Napoli – Inter arrivano gli elogi di Capello | sentenza netta sul match e rigore
Dopo la vittoria per 3-1 del Napoli contro l’ Inter, arrivata a pochi giorni dalla sconfitta in Champions League contro il PSV Eindhoven, i campioni d’Italia tornano a guidare da soli la Serie A. In attesa della gara tra Roma e Sassuolo, gli azzurri di Antonio Conte hanno mandato un segnale forte al campionato. A commentare la sfida è stato Fabio Capello, intervenuto sulle pagine de La Gazzetta dello Sport con una lettura lucida e diretta. “Partita che riflette il campionato”. “Napoli-Inter è stata lo specchio di questo campionato, dove le cose cambiano con una velocità sorprendente. Alla fine ho avuto la sensazione che le due squadre si fossero scambiate le identità: il Napoli ha giocato con la solidità e il cinismo che fino a poco fa appartenevano all’Inter, mentre i nerazzurri sono apparsi disordinati e vulnerabili, come il Napoli in difficoltà visto tra Torino e Eindhoven. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
News recenti che potrebbero piacerti
L'AIA punisce l'arbitro Mariani e l'assistente Bindoni dopo Napoli-Inter - facebook.com Vai su Facebook
LIVE la conferenza stampa di Cristian Chivu in vista di Napoli-Inter ? Guarda qui - X Vai su X
Napoli-Inter, formazioni ufficiali e dove vederla oggi in TV: Conte senza Hojlund, azzurri in cerca di riscatto - match della ottava giornata di campionato di Serie A, si disputa oggi al "Maradona" a partire dalle 18:00 ... Si legge su fanpage.it
Live Napoli-Inter 1-0, finisce il primo tempo: la sblocca De Bruyne su rigore - Da una parte il Napoli di Conte, in difficoltà nelle ultime uscite, rimediando una sconfitta a Torino ... Segnala ilmattino.it
Tre calci alla crisi: il Napoli batte l'Inter e torna in vetta. De Bruyne ko - Nella ripresa bis di McTominay, Calhanoglu la riapre, Anguissa firma il 3- Lo riporta rainews.it