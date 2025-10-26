Ancora Napoli – Inter arrivano gli elogi di Capello | sentenza netta sul match e rigore

Dopo la vittoria per 3-1 del Napoli contro l’ Inter, arrivata a pochi giorni dalla sconfitta in Champions League contro il PSV Eindhoven, i campioni d’Italia tornano a guidare da soli la Serie A. In attesa della gara tra Roma e Sassuolo, gli azzurri di Antonio Conte hanno mandato un segnale forte al campionato. A commentare la sfida è stato Fabio Capello, intervenuto sulle pagine de La Gazzetta dello Sport con una lettura lucida e diretta. “Partita che riflette il campionato”. “Napoli-Inter è stata lo specchio di questo campionato, dove le cose cambiano con una velocità sorprendente. Alla fine ho avuto la sensazione che le due squadre si fossero scambiate le identità: il Napoli ha giocato con la solidità e il cinismo che fino a poco fa appartenevano all’Inter, mentre i nerazzurri sono apparsi disordinati e vulnerabili, come il Napoli in difficoltà visto tra Torino e Eindhoven. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

