Ancona a Macerata è vero derby Molti i cambi tra le fila doriche

L’Ancona oggi a Macerata non è un derby come un altro. Al di là del fatto che sono due capoluoghi e che vestono entrambi in biancorosso, per la società di Macerata è la sfida che ricorre più frequentemente nei propri annali – ben 36 volte –, e per i dorici, comunque, rientra sempre nel novero degli appuntamenti storici (e tra i derby secondo solo a quello con l’Ascoli). Condito da un bilancio sostanzialmente in equilibrio all’Helvia Recina, ultimo ko dorico nel 1980. Ottime ragioni per spiegare l’attenzione che riscuote questo match e la giornata biancorossa di sponda Maceratese, al pari della notevole rappresentanza dorica sugli spalti dello stadio di via dei Velini. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

