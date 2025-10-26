Anche Pesaro guarda al derby Ascoli-Samb
Guidelli V is o non Vis, siamo marchigiani. E sarebbe da imbarazzanti provincialotti trogloditi se non guardassimo oltre la siepe del nostro campo. E se è vero che con uno smartphone alla mano siamo connessi col mondo, tanto più oggi non sarà possibile trascurare quanto accadrà al Del Duca, il catino del Picchio, dove dopo trentanove anni (l’età di una persona più che matura) si ripaleserà il derby con la Samb. Un derbone, o forse più, potenzialmente da quarantamila richieste, ma forzatamente da diecimila (fortunati) spettatori che nello stadio di ’rozziana’ e ’mazzoniana’ memoria rivivranno la vena del calcio che ancora oggi fluttua nell’immaginario collettivo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Scopri altri approfondimenti
Ascolta e guarda la Rassegna stampa locale dai quotidiani di Pesaro/Urbino/Fano 24/10/2025. in onda alle ore 8,10 e 10,30 su Radio Incontro Pesaro Fm. 91,9 MHz e su: www.radioincontro.com #notiziepesaro #notiziefano #notizieurbino #newspes - facebook.com Vai su Facebook
Anche Pesaro guarda al derby. Ascoli-Samb - E sarebbe da imbarazzanti provincialotti trogloditi se non guardassimo oltre la siepe ... Segnala ilrestodelcarlino.it
Samb, Eusepi da vero capitano: «I derby con l'Ascoli non devono distrarci. Testa già rivolta al Bra» - Tutte le nostre attenzioni sono rivolte al match di venerdì prossimo in campionato con il Bra. Come scrive corriereadriatico.it
Quando e dove si gioca Ascoli-Sambenedettese di Coppa Italia? Data e orario del derby marchigiano - Il derby tra Ascoli e Sambenedettese, assente dalle competizioni ufficiali da quasi quarant’anni, tornerà a infiammare le Marche. Scrive calciomercato.com