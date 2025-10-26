Anche Pesaro guarda al derby Ascoli-Samb

Guidelli V is o non Vis, siamo marchigiani. E sarebbe da imbarazzanti provincialotti trogloditi se non guardassimo oltre la siepe del nostro campo. E se è vero che con uno smartphone alla mano siamo connessi col mondo, tanto più oggi non sarà possibile trascurare quanto accadrà al Del Duca, il catino del Picchio, dove dopo trentanove anni (l’età di una persona più che matura) si ripaleserà il derby con la Samb. Un derbone, o forse più, potenzialmente da quarantamila richieste, ma forzatamente da diecimila (fortunati) spettatori che nello stadio di ’rozziana’ e ’mazzoniana’ memoria rivivranno la vena del calcio che ancora oggi fluttua nell’immaginario collettivo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it