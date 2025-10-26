Anche il più classico dei classici si può rivelare un capo glamour e di tendenza Ecco cinque outfit con il cardigan maxi da copiare

I l cardigan maxi, lungo, caldo e avvolgente, emerge come capo chiave del guardaroba autunnale e invernale. Ecco cinque outfit di tendenza a cui ispirarsi per abbinamenti ricchi di stile e glamour. Sopra il vestito midi Nell’Autunno 2025 il maxi cardigan lungo e avvolgente si sdoppia nel ruolo di cappotto e spolverino, sopra tubini, chemisier e vestiti midi. Perfetto per una cerimonia. Leggi anche › Extra long, extra glamour. Il cardigan lungo rivoluziona con originalità i look dell’Autunno 2025 Con abito delicato e ballerine Nella stagione fredda il classico cardigan si scopre romantico e femminile, accanto ad abiti delicati e ballerine rasoterra. 🔗 Leggi su Iodonna.it

