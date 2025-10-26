Anche gli abiti usati possono essere riutilizzati | giornata di sensibilizzazione dell’Asia

Tempo di lettura: 2 minuti Giornata di sensibilizzazione per il corretto smaltimento di abiti usati. Sono state attivate sei isole di raccolta per conferire abiti, indumenti, borse, scarpe, cinture, tendaggi e tappeti. Dal quartiere Ferrovia a Pacevecchia, a Capodimonte a viale Mellusi o degli Atlantici, al rione Libertà in due punti: in piazza San Modesto e piazzale accanto alla chiesa della Santissima Addolorata, tutti i punti nodali della città hanno ospitato  questi centri di raccolta che, secondo l’ Asia, possono costituire un forte elemento di sensibilizzazione nei confronti dei cittadini  rispetto anche a questa frazione di rifiuti domestici di cui spesso non si sa come disfarsene. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

