Anatomia di un grande sogno | la storia di un quartiere resistente attraverso lo sport popolare
Tra i molti documentari presentati alla Festa del cinema di Roma c'era anche Anatomia di un grande sogno di Federico Braconi, che attraverso la storia di una società sportiva ad azionariato popolare, cerca di raccontare lo storico quartiere di San Lorenzo. 🔗 Leggi su Comingsoon.it
Festa del Cinema di Roma - Federico Braconi racconta a RomaToday "Anatomia di un grande sogno", film che, partendo dalla società di calcio popolare, mostra una comunità che lotta per salvaguardare lo spirito di un territorio ... Lo riporta romatoday.it
Festa del Cinema, esordio di Federico Braconi con «Anatomia di un grande sogno»: storia di San Lorenzo e del suo Atletico - Il documentario, fuori concorso alla ventesima Festa del Cinema di Roma nella sezione Specials Screening, sarà presentato domenica 19 ottobre al Teatro Olimpico alle 15. Come scrive msn.com
Anatomia di un Grande Sogno - Anatomia di un Grande Sogno è un film del 2025 di genere documentario, diretto da Federico Braconi, della durata di 73 minuti, in uscita prossimamente nei cinema italiani. Secondo comingsoon.it