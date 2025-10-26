Anatomia di un grande sogno | la storia di un quartiere resistente attraverso lo sport popolare

Comingsoon.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tra i molti documentari presentati alla Festa del cinema di Roma c'era anche Anatomia di un grande sogno di Federico Braconi, che attraverso la storia di una società sportiva ad azionariato popolare, cerca di raccontare lo storico quartiere di San Lorenzo. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

anatomia di un grande sogno la storia di un quartiere resistente attraverso lo sport popolare

© Comingsoon.it - Anatomia di un grande sogno: la storia di un quartiere resistente attraverso lo sport popolare

Approfondisci con queste news

anatomia grande sogno storiaFesta del Cinema di Roma - Federico Braconi racconta a RomaToday "Anatomia di un grande sogno", film che, partendo dalla società di calcio popolare, mostra una comunità che lotta per salvaguardare lo spirito di un territorio ... Lo riporta romatoday.it

anatomia grande sogno storiaFesta del Cinema, esordio di Federico Braconi con «Anatomia di un grande sogno»: storia di San Lorenzo e del suo Atletico - Il documentario, fuori concorso alla ventesima Festa del Cinema di Roma nella sezione Specials Screening, sarà presentato domenica 19 ottobre al Teatro Olimpico alle 15. Come scrive msn.com

Anatomia di un Grande Sogno - Anatomia di un Grande Sogno è un film del 2025 di genere documentario, diretto da Federico Braconi, della durata di 73 minuti, in uscita prossimamente nei cinema italiani. Secondo comingsoon.it

Cerca Video su questo argomento: Anatomia Grande Sogno Storia