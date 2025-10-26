Amministratori a confronto l' endorsement del consigliere Marino a Villano

Casertanews.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Grande partecipazione all’incontro “Generazioni di amministratori a confronto”, organizzato dal consigliere comunale Vittorio Marino, con la partecipazione del deputato Stefano Graziano, del candidato al Consiglio Regionale Marco Villano e la moderazione del giornalista Vincenzo Sagliocco. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

Uras, i consiglieri spiegano il perché delle loro dimissioni: «Immobilismo e mancato confronto» - Parlano di immobilismo, di mancato confronto e di un progressivo deterioramento della comunicazione all’interno del Consiglio. Da unionesarda.it

Cerca Video su questo argomento: Amministratori Confronto Endorsement Consigliere