Amministratori a confronto l' endorsement del consigliere Marino a Villano

Grande partecipazione all’incontro “Generazioni di amministratori a confronto”, organizzato dal consigliere comunale Vittorio Marino, con la partecipazione del deputato Stefano Graziano, del candidato al Consiglio Regionale Marco Villano e la moderazione del giornalista Vincenzo Sagliocco. 🔗 Leggi su Casertanews.it

