Amministrative 2026 a Legnano Federico Amadei primo candidato alla poltrona di sindaco | Siamo una realtà nuova

  Legnano (Milano), 26 ottobre 2025 –      Eccolo il primo candidato sindaco ufficiale alle amministrative legnanesi del 202 6. Con l’impazienza di chi immaginava questo momento da mesi, non ha atteso neppure la conclusione della conferenza stampa convocata ieri dal Patto Civico e si è subito presentato con la nuova medaglia appuntata al petto e il rinnovato ruolo a cui assolvere. Si tratta di Federico Amadei, classe 1971, eletto com e consigliere comunale del Partito democratico alle precedenti amministrative, presidente del consiglio legnanese per alcuni mesi e poi passato al gruppo misto in aperto contrasto con le scelte del Governo di Lorenzo Radice. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

