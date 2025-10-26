Scopri la storia di Simone Opini, in arte Opi: dal lavoro come imbianchino ai sogni punk sul palco di Amici 25. Un outsider che fa discutere. Nella venticinquesima edizione di Amici di Maria De Filippi, c’è un nome che comincia a far rumore: Opi. Ma dietro questo nome d’arte si nasconde Simone Opini, 24 anni, originario di Bonate Sopra, un piccolo comune in provincia di Bergamo. Il suo stile? Un mix esplosivo di pop-punk e sincerità cruda, che lo rende già un volto fuori dagli schemi rispetto ai concorrenti più “radiofonici” del programma. Con il suo look alternativo e i tatuaggi che raccontano storie silenziose, Opi è entrato nella scuola con la voglia di spaccare, pur avendo alle spalle una vita ben diversa da quella patinata dei talent: imbiancatore di giorno, cantautore di notte, ha continuato a inseguire la sua passione anche senza i riflettori. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

Amici, OPI: Ecco Tutto Quello Che Non Sai!