Amici OPI | Ecco Tutto Quello Che Non Sai!
Scopri la storia di Simone Opini, in arte Opi: dal lavoro come imbianchino ai sogni punk sul palco di Amici 25. Un outsider che fa discutere. Nella venticinquesima edizione di Amici di Maria De Filippi, c’è un nome che comincia a far rumore: Opi. Ma dietro questo nome d’arte si nasconde Simone Opini, 24 anni, originario di Bonate Sopra, un piccolo comune in provincia di Bergamo. Il suo stile? Un mix esplosivo di pop-punk e sincerità cruda, che lo rende già un volto fuori dagli schemi rispetto ai concorrenti più “radiofonici” del programma. Con il suo look alternativo e i tatuaggi che raccontano storie silenziose, Opi è entrato nella scuola con la voglia di spaccare, pur avendo alle spalle una vita ben diversa da quella patinata dei talent: imbiancatore di giorno, cantautore di notte, ha continuato a inseguire la sua passione anche senza i riflettori. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Masino Zummo Street Food. . Amici di tutto il mondo.? Siamo a Castronovo di Sicilia ? per la terza edizione del Castrum Food Fest. ? E questa sera è venuta a trovarci pure Anna Falchi. ? Fra pochi giorni il video completo. Maaahhh!!! ? Gianfr - facebook.com Vai su Facebook
Rudy Zerbi choc ad Amici 25: “Chiederò che Opi e Frasa vengano eliminati”/ Gelo in casetta: la loro reazione - Rudy Zerbi spiazza gli allievi di Amici 25: il collegamento in casetta in cui propone l'eliminazione di Opi e Frasa, le durissime parole ... Segnala ilsussidiario.net
"Amici 2025": Michelle, Opi, Alex e Alessio finiscono in sfida - A giudicare c’è l’Étoile della scala di Milano, eccellenza della danza nel mondo, Oriella Dorella. Da tgcom24.mediaset.it
Amici 25, il toccante significato dietro i tatuaggi di Opi/ “Ogni disegno rappresenta un momento difficile” - Pochi giorni fa, Maria De Filippi ha ufficialmente aperto le porte della Scuola di Amici 25, presentando i nuovi allievi dell’edizione. Secondo ilsussidiario.net