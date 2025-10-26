Amici le anticipazioni di oggi domenica 26 ottobre | Emma superospite
(Adnkronos) – Oggi, domenica 26 ottobre, alle ore 14.00 su Canale 5 torna Maria De Filippi con un nuovo appuntamento del talent show 'Amici'. Superospite, la cantautrice multiplatino protagonista da oltre 15 anni della scena musicale, Emma, che oltre a giudicare la gara di canto si esibisce con il suo nuovo singolo 'Brutta storia' (uscito . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Leggi anche questi approfondimenti
Domenica 25 ottobre su Canale 5 andrà in onda la quinta puntata del Pomeridiano di Amici 2025! Tra sfide, eliminazioni e gare, Angie farà il suo ingresso nella scuola, mentre quattro allievi saranno a rischio. Leggi le anticipazioni su AllMusicItalia.it #Amici25 - facebook.com Vai su Facebook
BUONGIORNO AMICI Oggi si registrerà la quinta puntata del pomeridiano di $Amici25, pronti a scoprire cosa succederà? A questa sera con le ANTICIPAZIONI - X Vai su X
Anticipazioni Amici 25, puntata del 26 ottobre: tre allievi eliminati, tra gli ospiti Emma e Trigno - È stata registrata oggi la nuova puntata di Amici 25, che andrà in onda su Canale5 domenica 26 ottobre a partire dalle ore 14 ... Secondo fanpage.it
Amici, le anticipazioni di oggi domenica 26 ottobre: Emma superospite - 00 su Canale 5 torna Maria De Filippi con un nuovo appuntamento del talent show 'Amici'. Scrive msn.com
Amici 25/ Anticipazioni registrazione puntata 26 ottobre 2026: prima eliminazione? Tre allievi a rischio - Amici 25, le anticipazioni della registrazione della puntata in onda domenica 26 ottobre 2025: due sfide, un assente, un compito e allievi a rischio ... Come scrive ilsussidiario.net