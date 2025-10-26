Nuovo appuntamento con Amici di Maria De Filippi che torna anche questa domenica 26 ottobre con una puntata ricca di sfide ed esibizioni dove non sono mancati gli scontri, soprattutto tra gli insegnanti, e dove qualche decisione imprevista ha lasciato di stucco tutti, con nuovi ingressi ed abbandoni imprevisti. La puntata si apre con una bellissima e scenografica corale sulle note del brano di Angelina Mango Velo sugli occhi, contenuto nell’album Caramé uscito il 16 ottobre, mentre a seguire si parte subito con le prime sfide che riservano due ingressi inaspettati. Ad aprire le danze ci pensa lo scontro tra Frasa e Angie che vede quest’ultima avere la meglio e conquistare la maglia della scuola dopo un duello serrato, dando il via così ad un susseguirsi di scontri e colpi di scena. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Amici, la pagella della quinta puntata: i discorsi motivanti di Emma (9), le decisioni inaspettate della Celentano (6)