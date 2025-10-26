Amici di Maria De Filippi quinta puntata con Trigno ed Emma Marrone

La ballerina e conduttrice radio e tv super ospite e giudice della gara di ballo. In studio anche Frasa e Francesca Bernabini. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Amici di Maria De Filippi, quinta puntata con Trigno ed Emma Marrone

News recenti che potrebbero piacerti

L'incontro della maestra Celentano con Maria Rosaria, una comunicazione per Michele da parte della prof Cuccarini, le dispense della maestra Celentano, un compito per Tommaso e… Rivedi la puntata di oggi di #Amici25 - facebook.com Vai su Facebook

Maria Rosaria ha deciso che la sua prof di riferimento è la maestra Celentano e durante la preparazione delle coreografie per la prossima puntata… #Amici25 - X Vai su X

Talent show Amici di maria de filippi - Cosa accadrà ad Amici di Maria De Filippi secondo le anticipazioni per domenica 26 ottobre 2025? Si legge su superguidatv.it

Amici, le anticipazioni di oggi domenica 26 ottobre: Emma superospite - 00 su Canale 5 torna Maria De Filippi con un nuovo appuntamento del talent show ‘Amici’. Scrive msn.com

Amici di Maria De Filippi, quinta puntata con Trigno ed Emma Marrone - La ballerina e conduttrice radio e tv super ospite e giudice della gara di ballo. Da msn.com