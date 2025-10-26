Amici anticipazioni della puntata di oggi 26 ottobre | ospiti classifiche e novità

Tutto pronto per un nuovo appuntamento con Amici, il talent show di Canale 5, che torna oggi, domenica 26 ottobre, alle 14,00 con il suo consueto pomeridiano dedicato a canto, ballo e sfide tra i ragazzi della scuola. Il talent più longevo della tv. Giunto alla sua 25ª edizione, Amici continua a emozionare il pubblico con le performance dei concorrenti e momenti di competizione intensa. La puntata in onda oggi è stata registrata in anticipo lo scorso 24 ottobre, e già circolano le prime indiscrezioni su sfide, eliminazioni e classifiche. Classifiche del 26 ottobre. Canto: Riccardo. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Amici, anticipazioni della puntata di oggi, 26 ottobre: ospiti, classifiche e novità

Domenica 25 ottobre su Canale 5 andrà in onda la quinta puntata del Pomeridiano di Amici 2025! Tra sfide, eliminazioni e gare, Angie farà il suo ingresso nella scuola, mentre quattro allievi saranno a rischio. Leggi le anticipazioni su AllMusicItalia.it #Amici25 - facebook.com Vai su Facebook

BUONGIORNO AMICI Oggi si registrerà la quinta puntata del pomeridiano di $Amici25, pronti a scoprire cosa succederà? A questa sera con le ANTICIPAZIONI - X Vai su X

Amici 25, anticipazioni: tripla eliminazione e polemiche. Alessandra Celantano caccia un ballerino - Oggi domenica 26 ottobre 2025 su Canale va in onda la quinta puntata di Amici 25: ospiti Emma Marrone e Trigno, giurata 'extra', sfide e spoiler. Scrive libero.it

Anticipazioni Amici 25, puntata del 26 ottobre: tre allievi eliminati, tra gli ospiti Emma e Trigno - È stata registrata oggi la nuova puntata di Amici 25, che andrà in onda su Canale5 domenica 26 ottobre a partire dalle ore 14 ... Segnala fanpage.it

Amici, anticipazioni 26/10: Alessandra Celentano caccia Tommaso dalla scuola - La maestra di danza decide di mandare via il suo allievo per non alimentare false speranze, mentre Frasa e Matilde perdono le rispettive sfide ... it.blastingnews.com scrive