Amici 25 Tommaso Troso torna sui social dopo l’eliminazione | le sue parole
Tommaso Troso è stato uno dei protagonisti più amati di questa prima parte di Amici 25. Il giovane ballerino, entrato nella scuola su volere di Alessandra Celentano, ha dovuto abbandonare il talent nella puntata andata in onda il 21 ottobre 2025. Una decisione che ha sorpreso molti telespettatori ma che la maestra ha motivato con parole di stima e realismo. Dopo l’eliminazione, Tommaso è tornato sui social per condividere un messaggio di gratitudine e riflessione che ha commosso i suoi fan. L’eliminazione di Tommaso Troso ad Amici 25. Durante la puntata di Amici 25 del 21 ottobre, la maestra Alessandra Celentano ha comunicato a Tommaso Troso la sua decisione di eliminarlo dalla scuola. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it
Scopri altri approfondimenti
Colpo di scena ad Amici. La prof Celentano elimina all’improvviso Tommaso e lascia tutti spiazzati in studio. Che cosa ha detto al ballerino ? - facebook.com Vai su Facebook
GARA DI BALLO: Tommaso con i suoi passi segue le note di "Sto bene al mare"! Cosa pensate di questa esibizione? #Amici25 - X Vai su X
Amici 25: Chi è Tommaso Troso? Età, Fidanzata, Instagram. Tutto sul Ballerino del Talent di Canale5 - Conosciamo meglio uno degli allievi di ballo di questa edizione di Amici di Maria De Filippi, Tommaso Troso. msn.com scrive
Anticipazioni Amici 25, Alessandra Celentano caccia un suo allievo dalla scuola, ecco chi e il motivo - Scopri la scelta difficile di Alessandra Celentano ad Amici 25. Scrive mondotv24.it
Amici 25, nuova sfida per Tommaso Troso: Emanuel Lo lo mette alla prova prima della puntata del 26 ottobre 2025, ecco come - In attesa della nuova puntata di Amici 25, approfondisci il percorso di Tommaso Troso e le sue sfide con Emanuel Lo. Si legge su mondotv24.it