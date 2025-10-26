Tommaso Troso è stato uno dei protagonisti più amati di questa prima parte di Amici 25. Il giovane ballerino, entrato nella scuola su volere di Alessandra Celentano, ha dovuto abbandonare il talent nella puntata andata in onda il 21 ottobre 2025. Una decisione che ha sorpreso molti telespettatori ma che la maestra ha motivato con parole di stima e realismo. Dopo l’eliminazione, Tommaso è tornato sui social per condividere un messaggio di gratitudine e riflessione che ha commosso i suoi fan. L’eliminazione di Tommaso Troso ad Amici 25. Durante la puntata di Amici 25 del 21 ottobre, la maestra Alessandra Celentano ha comunicato a Tommaso Troso la sua decisione di eliminarlo dalla scuola. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - Amici 25, Tommaso Troso torna sui social dopo l’eliminazione: le sue parole