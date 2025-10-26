Amici 25 Tommaso Troso torna sui social dopo l’eliminazione | le sue parole

Anticipazionitv.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tommaso Troso è stato uno dei protagonisti più amati di questa prima parte di Amici 25. Il giovane ballerino, entrato nella scuola su volere di Alessandra Celentano, ha dovuto abbandonare il talent nella puntata andata in onda il 21 ottobre 2025. Una decisione che ha sorpreso molti telespettatori ma che la maestra ha motivato con parole di stima e realismo. Dopo l’eliminazione, Tommaso è tornato sui social per condividere un messaggio di gratitudine e riflessione che ha commosso i suoi fan. L’eliminazione di Tommaso Troso ad Amici 25. Durante la puntata di Amici 25 del 21 ottobre, la maestra Alessandra Celentano ha comunicato a Tommaso Troso la sua decisione di eliminarlo dalla scuola. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

amici 25 tommaso troso torna sui social dopo l8217eliminazione le sue parole

© Anticipazionitv.it - Amici 25, Tommaso Troso torna sui social dopo l’eliminazione: le sue parole

Scopri altri approfondimenti

amici 25 tommaso trosoAmici 25: Chi è Tommaso Troso? Età, Fidanzata, Instagram. Tutto sul Ballerino del Talent di Canale5 - Conosciamo meglio uno degli allievi di ballo di questa edizione di Amici di Maria De Filippi, Tommaso Troso. msn.com scrive

amici 25 tommaso trosoAnticipazioni Amici 25, Alessandra Celentano caccia un suo allievo dalla scuola, ecco chi e il motivo - Scopri la scelta difficile di Alessandra Celentano ad Amici 25. Scrive mondotv24.it

amici 25 tommaso trosoAmici 25, nuova sfida per Tommaso Troso: Emanuel Lo lo mette alla prova prima della puntata del 26 ottobre 2025, ecco come - In attesa della nuova puntata di Amici 25, approfondisci il percorso di Tommaso Troso e le sue sfide con Emanuel Lo. Si legge su mondotv24.it

Cerca Video su questo argomento: Amici 25 Tommaso Troso