Amici 25 eliminati | tre alunni fuori dalla scuola e una maglia sospesa | Video Witty Tv

Tre eliminazioni nella puntata di oggi, domenica 26 ottobre 2025, ad Amici 25. Ad uscire dalla scuola più spiata d’Italia sono stati. Frasa in primis. Il cantante di Anna Pettinelli ha perso la sfida contro Angie. La sfidante era stata scelta ad hoc da Rudy Zerbi. Secondo eliminato? Tommaso. Il ballerino è stato eliminato dalla sua stessa professoressa. Alessandra Celentano ha deciso che dopo un mese non voleva più rischiare di illudere il ragazzo. Come mai? Secondo la professoressa non ci sarà tanto tempo per aiutarlo a migliorare come deve e per far sì che possa essere al passo con gli altri ragazzi. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Amici 25 eliminati: tre alunni fuori dalla scuola e una maglia sospesa | Video Witty Tv

