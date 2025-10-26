Amici 25 chi è Angie | vero nome età fidanzato e perché è già famosa

Amici 25 accoglie una nuova protagonista: si tratta di Angie, nome d’arte di Angelica Paola Ibba, una giovane cantautrice sarda che ha già fatto parlare di sé nel panorama musicale italiano. Entrata nella scuola dopo aver vinto la sfida contro Frasa, ha immediatamente attirato l’attenzione per la sua voce intensa e il suo stile autentico. Ma chi è davvero Angie, la nuova allieva del team di Rudy Zerbi che promette di lasciare il segno? Chi è Angie, la nuova allieva di Amici 25. Angie, all’anagrafe Angelica Paola Ibba, ha 24 anni ed è originaria di Uta, in provincia di Cagliari. Oggi vive a Milano, dove ha deciso di inseguire il sogno della musica. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

