Amici 25 Alessandra Celentano spiazza tutti | elimina Tommaso dopo averlo sempre elogiato

Alessandra Celentano comunica a Tommaso la sua eliminazione: una decisione che spiazza anche Maria De Filippi e lascia il pubblico senza parole e particolarmente arrabbiato. Clamoroso colpo di scena nella puntata del 26 ottobre di Amici 25, andata in onda su Canale 5. Durante il pomeridiano del talent, la maestra Alessandra Celentano ha preso una decisione inaspettata: ha eliminato Tommaso, uno dei suoi ballerini più promettenti. Una scelta che ha lasciato tutti senza parole - pubblico, colleghi e persino Maria De Filippi - poiché nelle settimane precedenti la Celentano aveva più volte elogiato Tommaso, difendendolo dalle critiche di Emanuel Lo e riconoscendogli talento, disciplina e un percorso formativo importante, maturato sia in Italia che all'estero. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Amici 25, Alessandra Celentano spiazza tutti: elimina Tommaso dopo averlo sempre elogiato

Altre letture consigliate

Buonasera amici! Sabato 18 ottobre alle ore 11:00 la bella Alessandra Mastronardi è intervenuta al talk "A tribute to Giorgio Armani through the lens of women in cinema" in occasione dell'evento di Vogue Italia "Vogue Forces of Fashion 2025" tenutosi press - facebook.com Vai su Facebook

"Buongiorno ragazzi sono la maestra Alessandra Celentano…" Ore 07.00 primo giorno di lezione per la classe di #Amici25! - X Vai su X

Amici 25, la prof Celentano spiazza De Filippi ed elimina all’improvviso Tommaso: “Non ho tempo per le tue lacune” - Nella puntata del 26 ottobre di Amici, Alessandra Celentano ha eliminato all'improvviso Tommaso: "Non ho il tempo per colmare le tue lacune, lo faccio ... Si legge su fanpage.it

Amici 25, Alessandra Celentano spiazza tutti: elimina Tommaso dopo averlo sempre elogiato - Alessandra Celentano comunica a Tommaso la sua eliminazione: una decisione che spiazza anche Maria De Filippi e lascia il pubblico senza parole e particolarmente arrabbiato. movieplayer.it scrive

Amici 25, Alessandra Celentano elimina Tommaso: ‘Non posso perdere tempo con le tue lacune’ - Nella puntata del 26 ottobre del programma pomeridiano di Amici, è avvenuto un evento inaspettato che ha lasciato senza parole sia il pubblico che gli stessi protagonisti. Si legge su controcopertina.com