Amianto nelle scuole | 2.292 edifici da bonificare oltre 400mila persone a rischio Le città più colpite e le iniziative di controllo
La presenza di amianto negli edifici scolastici rappresenta una delle emergenze più gravi per la sicurezza del sistema scolastico italiano. Secondo i dati del XXIII Rapporto sulla Sicurezza a Scuola di Cittadinanzattiva, nel 2021 l'Osservatorio Nazionale Amianto ha censito 2.292 edifici scolastici non ancora bonificati, pari al 4,3% degli istituti contaminati. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Allarme amianto nelle scuole: migliaia gli edifici mai bonificati
In Italia, l'edilizia scolastica presenta molti problemi e criticità. Meno di uno stabile su due, ad esempio, ha il certificato di agibilità. E l'amianto è ancora presente in 2.292 scuole.
Latina, amianto in una scuola. L'Ona: «Nel Lazio l'8% degli istituti a rischio, a Roma 111 edifici scolastici contaminati» - Questa volta l'allarme è a Latina, dove la sindaca Matilde Celentano ha firmato l'ordinanza di chiusura dell'Istituto Comprensivo Torquato Tasso fino al 30 settembre, per
Amianto, 7mila morti in Italia in un anno. Allarme per scuole e ospedali, l'Osservatorio nazionale: "La strage continua" - Mentre prosegue il percorso giudiziario del processo Eternit – drammatico simbolo della pericolosità dell'amianto, oggi si celebra la Giornata mondiale in memoria delle vittime.
Amianto, il Presidente Solinas: subito al lavoro per rimuoverlo da edifici pubblici, priorità a scuole e ospedali - La Regione in prima linea nella lotta all'amianto: un immediato piano operativo per eliminarne le tracce dagli edifici pubblici, ad iniziare dalle scuole e dagli ospedali.