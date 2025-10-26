Amianto nelle scuole | 2.292 edifici da bonificare oltre 400mila persone a rischio Le città più colpite e le iniziative di controllo

La presenza di amianto negli edifici scolastici rappresenta una delle emergenze più gravi per la sicurezza del sistema scolastico italiano. Secondo i dati del XXIII Rapporto sulla Sicurezza a Scuola di Cittadinanzattiva, nel 2021 l'Osservatorio Nazionale Amianto ha censito 2.292 edifici scolastici non ancora bonificati, pari al 4,3% degli istituti contaminati. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

