AMALFITANO TORNA CON SONO MORTO X 15 GIORNI MA SONO TORNATO PERCHÉ L’AMORE È

È disponibile a partire da venerdì 24 ottobre “Sono morto x 15 giorni ma sono tornato perché l’amore è”, il nuovo progetto discografico del cantautore Amalfitano. Un viaggio emozionale di 12 tracce che racchiudono una molteplicità di pensieri e visioni, che spaziano da argomenti legati alla sfera sentimentale ad altri che si soffermano sulla concezione, attuale o legata al futuro, di un mondo sempre meno intellegibile e prevedibile. “SONO MORTO X 15 GIORNI MA SONO TORNATO PERCHÉ L’AMORE È”, UN ALBUM CHE RACCONTA LA FINE COME NUOVO INIZIO. È disponibile da venerdì 24 ottobre “Sono morto x 15 giorni ma sono tornato perché l’amore è”, il nuovo progetto discografico del cantautore Amalfitano, un viaggio sonoro e poetico in 12 tracce che esplorano l’amore, la fine e la rinascita con una sensibilità profonda e moderna. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com © Spettacolo.periodicodaily.com - AMALFITANO TORNA CON “SONO MORTO X 15 GIORNI MA SONO TORNATO PERCHÉ L’AMORE È”

