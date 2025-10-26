Dimenticate i bracci meccanici rigidi da catena di montaggio e le promesse (per ora vacillanti) di Elon Musk. L’umanoide del futuro è morbido, adorabile e ha un nome da orsacchiotto: Yogi. Non si tratta dell’ennesimo concept per fiere tech, ma di un progetto reale — in avanzata fase di sviluppo — pensato per stare con noi sul divano, non nei capannoni industriali. Un robot per casa, non per le fabbriche. Cartwheel Robotics, giovane ma ambiziosa startup, ha deciso di puntare dove gli altri ancora arrancano: le nostre case. A raccontarlo è Humanoid Global Holdings Corp., che in un aggiornamento recente ha confermato i progressi dell’azienda (che fa parte del suo portafoglio). 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Altro che Terminator: arriva Yogi, il robot che ti passa il telecomando e ti ascolta meglio del tuo ex