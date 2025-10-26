Alma che peccato Niente lieto fine

montemarcianese 1 alma 1 MONTEMARCIANESE (4-4-1-1): Cominelli; Formica, Giovagnoli, Lucci, Maiorano; Burini, Gagliardi (35’ st Pellonara), Rossetti, Gregorini; Massacesi; Pierandrei (45’ st Rosi). A disp. Fabrizzi, Droghini, Cucinella, Carpani, Leoni, Gramazio, Ubertini. All. Profili. ALMA FANO (4-3-3); Santini; Scarlatti, Fontana, Saponaro, Giacomelli; Pierpaoli (7’ st Palazzi N.), Omiccioli, Mattioli; Rovinelli (7’ st Moschella), Arpaia (7’ st Gucci), Sartori. A disp. Sodani, Innocenti, Zaccardo, Malshi, Palazzi M., Frulla. All. Omiccioli. Arbitro: Poletti di Fermo. Reti: 6’ st Pierandrei, 12’ st Mattioli Note: pomeriggio nuvoloso, terreno discreto, spettatori 400. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Alma, che peccato. Niente lieto fine

