All’istituto Belluzzi-Fioravanti arriva la settimana corta

Dopo tre anni di discussione, l’istituto Belluzzi-Fioravanti ha ufficializzato l’adozione della settimana corta. Quindi: niente più rientri pomeridiani, niente scuola al sabato, moduli orari da 55 minuti a lezione. E, inoltre, l’evitamento di stravolgimenti che avrebbero impattato sulla vita. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

