I progressisti di tutto il mondo sono allibiti e spiazzati dalla seconda presidenza di Donald Trump, molto più assertiva ed aggressiva della prima. Non si contano le dichiarazioni del mondo politico e intellettuale contro le “nefandezze” delle sue decisioni e dei suoi discorsi. Risulta evidente che il governo americano è attualmente in mano ad una amministrazione che mette in discussione l’ordine politico e anche morale dell’Occidente. Per parafrasare il Presidente De Luca, se il Partito Repubblicano è colpevole il Partito Democratico non è innocente. E quindi utile riflettere non solo sul “cattivo” Trump, ma anche su come mai abbia legittimamente vinto le elezioni presidenziali del 2023 e, in particolare, come mai il Partito Democratico abbia subito una sconfitta così pesante. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Allibiti dalla seconda presidenza Trump? I Democratici non sono esenti da colpe

