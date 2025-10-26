Allianz Stadium la Juventus ha estinto il mutuo | versata in anticipo l’ultima rata per lo stadio bianconero! Capitolo storico tutti i dettagli
Allianz Stadium: la Juventus ha estinto il mutuo, versando in anticipo l’ultima rata per lo stadio bianconero! Svelati tutti i dettagli. Un debito estinto, un capitolo che si chiude, un simbolo di solidità. La Juventus ha ufficialmente saldato il conto per la sua casa. Come riportato dalla newsletter Sport & Business de La Gazzetta dello Sport, lo scorso 18 luglio il club bianconero ha estinto anticipatamente il mutuo acceso con l’Istituto per il Credito Sportivo per la costruzione dell’Allianz Stadium, versando l’ultima rata da 1,1 milioni di euro. Un investimento ripagato. Con questo pagamento si chiude un’operazione iniziata oltre quattordici anni fa, quando la Signora decise di investire circa 160 milioni di euro per costruire uno stadio di proprietà, un impianto all’avanguardia inaugurato nel settembre 2011 e diventato un modello per tutto il calcio italiano. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
