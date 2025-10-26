Allenamento Inter | l’umore della squadra post Napoli giocatori arrabbiati per il match ma…
Inter News 24 Allenamento Inter, cosa filtra da Appiano Gentile sull’umore degli uomini di Chivu a seguito della disfatta subita a Napoli. Dopo la deludente sconfitta contro il Napoli, l’Inter ha subito un forte impatto emotivo, con giocatori e staff che hanno vissuto la partita come una pesante battuta d’arresto. Nonostante il nervosismo, la squadra si è subito messa al lavoro. Nel day after, come riportato da Matteo Barzaghi a Sky Sport, l’allenamento si è svolto come di consueto, con un defaticante per chi ha giocato e una seduta normale per gli altri. Cristian Chivu ha fatto il punto sulla situazione, dichiarando che la squadra è «arrabbiata» non solo per l’errore del rigore, ma anche per la «mancata reazione» nel secondo tempo. 🔗 Leggi su Internews24.com
