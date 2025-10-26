Allenamenti Inter squadra già al lavoro per la sfida con la Fiorentina | tutti i dettagli sulla seduta odierna

Inter News 24 Allenamenti Inter, dopo il day off si torna al lavoro ad appiano Gentile in vista del match contro la Fiorentina: come è stata svolta la seduta. L’Inter, dopo la sconfitta contro il Napoli, è già tornata al lavoro in vista del prossimo impegno in Serie A, che la vedrà affrontare la Fiorentina mercoledì 29 ottobre alle ore 20:45, presso il Giuseppe Meazza. Dopo la deludente sconfitta contro il Napoli, i nerazzurri hanno svolto un allenamento mattutino al BPER Training Centre di Appiano Gentile per prepararsi alla nona giornata del campionato di Serie A 202526. L’allenamento di oggi ha visto una parte della squadra lavorare sotto la guida di Cristian Chivu, che ha intensificato la preparazione fisica e tattica per la sfida contro i viola. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Allenamenti Inter, squadra già al lavoro per la sfida con la Fiorentina: tutti i dettagli sulla seduta odierna

