Allegri pronto riscatto nell’ippica | Star of Life vince alle Capannelle
Roma, 26 ottobre – Il weekend non è stato calcisticamente memorabile per Massimiliano Allegri, col suo Milan che a San Siro non è andato oltre il pareggio contro il neopromosso Pisa. Ma una rivincita è arrivata per il tecnico nell’ippica. L’Ippodromo Capannelle di Roma si è illuminato grazie al successo di Star Of Life, neo acquisto dell'Alma Racing di Max, che ha conquistato il Criterium Femminile, listed sui 1.500 metri riservata a cavalle di due anni. Una grande affermazione nella Capitale per l’ultima arrivata della scuderia del tecnico livornese, grande appassionato, acquistata di recente alle aste di Newmarket e alla sua prima uscita in Italia dopo due quarti posti in Inghilterra. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
