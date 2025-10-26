Allegri pronto riscatto nell’ippica | Star of Life vince alle Capannelle

Sport.quotidiano.net | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 26 ottobre – Il weekend non è stato calcisticamente memorabile per Massimiliano Allegri, col suo Milan che a San Siro non è andato oltre il pareggio contro il neopromosso Pisa. Ma una rivincita è arrivata per il tecnico nellippica. L’Ippodromo Capannelle di Roma si è illuminato grazie al successo di Star Of Life, neo acquisto dell'Alma Racing di Max, che ha conquistato il Criterium Femminile, listed sui 1.500 metri riservata a cavalle di due anni. Una grande affermazione nella Capitale per l’ultima arrivata della scuderia del tecnico livornese, grande appassionato, acquistata di recente alle aste di Newmarket e alla sua prima uscita in Italia dopo due quarti posti in Inghilterra. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

allegri pronto riscatto nell8217ippica star of life vince alle capannelle

© Sport.quotidiano.net - Allegri, pronto riscatto nell’ippica: Star of Life vince alle Capannelle

Approfondisci con queste news

allegri pronto riscatto nell8217ippicaAllegri, pronto riscatto nell’ippica: Star of Life vince alle Capannelle - La cavalla del tecnico del Milan, reduce dal pari col Pisa, ha trionfato nel Criterium Femminile disputatosi nella Capitale ... Lo riporta sport.quotidiano.net

Allegri prepara il suo Milan. Tomori pronto per giocare, a sinistra Bartesaghi - Il Milan di Torino non sarà sorprendente, con un attacco definito da qualche partita: Gimenez e Pulisic insieme davanti, con Leao e Nkunku pronti dalla panchina. Da gazzetta.it

Cerca Video su questo argomento: Allegri Pronto Riscatto Nell8217ippica