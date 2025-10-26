Allarme Inter | Mkhitaryan può saltare il derby contro il Milan? Le condizioni

Il mondo Inter trema. Nel pomeriggio di ieri, durante Napoli-Inter, il centrocampista Mkhitaryan si è infortunato: Milan a rischio?. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Allarme Inter: Mkhitaryan può saltare il derby contro il Milan? Le condizioni

Infortunio Thuram, tempi di recupero più lunghi Allarme per Inter e fantallenatori https://bit.ly/3L4Kmni - facebook.com Vai su Facebook

$Inter in allarme per le condizioni di Marcus $Thuram. $Chivu lavora a tutto tondo: ecco tre segreti su cui sta agendo NUOVO VIDEO con Eleonora Trotta e Lorenzo Polimanti - X Vai su X

Tegola Inter, cosa è successo a Mkhitaryan: arrivano le prime impressioni - Arrivano le ultime sulle condizioni del giocatore armeno, uscito nel corso di Napoli- Lo riporta spaziointer.it

Inter, Mkhitaryan: “Con Chivu siamo rinati. Esposito e Bonny devono essere più egoisti” - Dopo la larga vittoria contro la Cremonese, l’Inter si gode la sosta per le Nazionali dopo cinque vittorie consecutive tra Serie A e Champions League. gianlucadimarzio.com scrive

Inter, Sucic il tuttofare: è lui l’erede di Mkhitaryan - Il croato è tornato a brillare, sulla falsariga di quanto mostrato in precampionato e ... Riporta corrieredellosport.it