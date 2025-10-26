Allarme autobomba in largo Villaura | scatta l' intervento del nucleo artificieri dei carabinieri

Allarme autobomba in largo Villaura, traversa di via dei Cantieri. Un'auto sospetta, parcheggiata sotto l'abitazione di un magistrato della Dda, ha fatto scattare l'intervento delle unità cinofile e del nucleo artificieri dei carabinieri. In questo momento è in corso la bonifica e la situazione. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

