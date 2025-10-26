Allarme autobomba in largo Villaura | scatta l' intervento del nucleo artificieri dei carabinieri

Palermotoday.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Allarme autobomba in largo Villaura, traversa di via dei Cantieri. Un'auto sospetta, parcheggiata sotto l'abitazione di un magistrato della Dda, ha fatto scattare l'intervento delle unità cinofile e del nucleo artificieri dei carabinieri. In questo momento è in corso la bonifica e la situazione. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

Allarme autobomba in largo Villaura: scatta l’intervento del nucleo artificieri dei carabinieri - Un’auto sospetta, parcheggiata sotto l’abitazione di un magistrato della Dda, ha fatto scattare l’intervento delle unità cinofile e d ... Segnala mondopalermo.it

Doppio allarme nella notte. Autobomba e “marmotta”. Scongiurate due esplosioni - Avevano posizionato la classica marmotta all’interno del bancomat della filiale Centropadana in piazza Corradi a Montanaso Lombardo, ma per i ladri bombaroli il colpo è andato storto: ieri mattina, ... Da ilgiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Allarme Autobomba Largo Villaura