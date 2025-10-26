Alla scoperta del parlamento europeo dieci liceali in Erasmus a Strasburgo
STRASBURGO (FRANCIA) -?Si è conclusa l'esperienza di mobilità Erasmus che ha visto protagonisti un gruppo di dieci studenti del Polo Liceale Marzolla Leo Simone Durano di Brindisi accompagnati dalle professoresse Grazia Maria Gioia e Daniela Lecci, insieme alla professoresse Lucianna Frallonardo. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
Approfondisci con queste news
? Sei un docente e vuoi portare l’Europa in classe? Sei uno studente e vuoi condividere un percorso alla scoperta di nuove opportunità europee con la tua classe? Con il programma EPAS “Scuola Ambasciatrice del Parlamento europeo” (EPAS) puoi farl - facebook.com Vai su Facebook
Dieci anni fa la scoperta delle onde gravitazionali - Compie dieci anni la scoperta delle onde gravitazionali, annunciata pubblicamente nel febbraio 2016 e che nel 2017 si è aggiudicata il Nobel per la Fisica. Si legge su quotidiano.net