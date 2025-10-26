Alla scoperta del parlamento europeo dieci liceali in Erasmus a Strasburgo

STRASBURGO (FRANCIA) -?Si è conclusa l'esperienza di mobilità Erasmus che ha visto protagonisti un gruppo di dieci studenti del Polo Liceale Marzolla Leo Simone Durano di Brindisi accompagnati dalle professoresse Grazia Maria Gioia e Daniela Lecci, insieme alla professoresse Lucianna Frallonardo. 🔗 Leggi su Brindisireport.it