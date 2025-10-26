Alla riscoperta della Chiesa Della Ratta
Una mattinata all’insegna della cultura, della memoria e dell’identità casertana ha avuto luogo questa mattina grazie all’iniziativa promossa dal Lions Club Caserta Terra di Lavoro Reloaded, che ha organizzato una visita guidata alla Cappella di San Donato, conosciuta anche come Chiesetta Della. 🔗 Leggi su Casertanews.it
