Alla Regione Siciliana il Premio Braille 2025 dell' Unione italiana ciechi Schifani | Riconoscimento al nostro impegno
È stato assegnato alla Regione Siciliana il Premio Louis Braille per il 2025. Il riconoscimento è stato ritirato questa mattina dal presidente Renato Schifani, nel corso di una cerimonia che ha chiuso i lavori del 26esimo congresso dell'Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti Ets-Aps, in. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
