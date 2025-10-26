Alimentazione e Sindrome di Gilbert | miti da sfare e dieta consigliata

La sindrome di Gilbert è una condizione genetica benigna che interessa il metabolismo di una molecola chiamata bilirubina. In parole povere, questa molecola giallastra ottenuta dalla degradazione dei globuli rossi presenti nel sangue non viene smaltita correttamente e si accumula nei tessuti provocando una lieve colorazione itterica della cute (giallognola). Ovviamente, si tratta di una colorazione molto lieve della cute e che spesso non porta alcun sintomo con sé. Talvolta questa sindrome non viene riconosciuta infatti dai sintomi, ma attraverso le analisi del sangue di routine; sul piano alimentare, pero, emergono spesso indicazioni e consigli contraddittori per la sua gestione. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Alimentazione e Sindrome di Gilbert: miti da sfare e dieta consigliata

