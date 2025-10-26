Alexander Zverev | Con Sinner o giochi il miglior tennis o non hai chance

Poco dopo la semifinale contro Lorenzo Musetti, Alexander Zverev si è confessato ai microfoni della stampa presente in loco a Vienna, dove quest’oggi disputerà la finale dell’ATP 500 locale contro Jannik Sinner. E ha offerto il suo punto di vista circa l’ultimo atto che andrà in scena alla Wiener Stadthalle. Queste le parole del tedesco, riportate in conferenza stampa e trasmesse al mondo, tra gli altri, da Ubitennis: “ Sono molto felice di essere in finale, soprattutto perché non ero certo di scendere in campo. Ho vinto il primo turno al tie-break del terzo set, ho poi recuperato fiducia nel mio corpo e in me. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Alexander Zverev: “Con Sinner o giochi il miglior tennis o non hai chance”

Approfondisci con queste news

Lorenzo Musetti non è riuscito a raggiungere Jannik Sinner in finale al torneo Atp 500 di Vienna. Il tennista azzurro è stato sconfitto in semifinale alla Wiener Stadthalle da Alexander Zverev. Il tedesco, numero 3 del ranking mondiale, si è imposto con il punteg - facebook.com Vai su Facebook

Lorenzo Musetti non è riuscito a raggiungere Sinner in finale al torneo Atp 500 di Vienna. L'azzurro è stato sconfitto in semifinale da Alexander Zverev. Il tedesco, numero 3 del ranking mondiale, si è imposto 6-4 7-5. Zverev sfiderà domani Sinner. $ANSA - X Vai su X

Sinner-Zverev: orario e dove vedere in tv e streaming la finale del Vienna Open - Il numero 2 del ranking ATP affronterà il tedesco in quello che sarà l'ultimo atto del torneo austriaco: in palio quasi tre milioni di euro! tuttosport.com scrive

Jannik Sinner in finale al Vienna Open 2025: quando gioca contro Alexander Zverev, programma e orario · Tennis ATP - Jannik Sinner sfida Alexander Zverev in finale al torneo ATP di Vienna. Da olympics.com

Jannik Sinner sfida Zverev per il titolo a Vienna: l’orario della finale e i precedenti - Nell’ultimo atto del torneo austriaco Zverev ha la possibilità di vendicare la finale in Australia, Sinner per il terzo titolo del 2025 L’appuntamento è alle ore 14 sul Centre Court di Vienna: Jannik ... Segnala tennisitaliano.it