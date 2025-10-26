Alex Vinatzer | Sul muro ho sciato davvero bene Passi in avanti rispetto allo scorso anno
Lo slalom gigante di Solden inaugura l’edizione 2025-2026 della Coppa del Mondo di sci alpino maschile. Giornata sicuramente particolare quella che gli sciatori hanno vissuto sul Rettenbach con il vento che ha costretto gli organizzatori ad abbassare la partenza, e l’inizio della seconda manche ritardato di un’ora a causa di neve e nebbia. Si è imposto, rispettando così il pronostico favorevole della vigilia, lo svizzero Marco Odermatt, primo al traguardo con il tempo di 1’56”03. Il fuoriclasse elvetico ha preceduto di ventiquattro centesimi l’ottimo austriaco Marco Schwarz e di ventisette il norvegese Atle Lie McGrath. 🔗 Leggi su Oasport.it
Vinatzer: "Il muro l'ho sciato davvero bene. Ci sono passi avanti rispetto allo scorso anno e per ora va bene"
Odermatt batte Schwarz a Soelden. Ottimo Vinatzer che chiude ottavo in rimonta: "Ho sciato bene il muro"
Gigante di Sölden, Vinatzer rimonta 13 posizioni e finisce ottavo. Vince Odermatt