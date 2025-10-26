Alex Vinatzer | Il muro l’ho sciato davvero bene Ci sono passi avanti rispetto allo scorso anno e per ora va bene
Lo slalom gigante di Solden inaugura l’edizione 2025-2026 della Coppa del Mondo di sci alpino maschile. Giornata sicuramente particolare quella che gli sciatori hanno vissuto sul Rettenbach con il vento che ha costretto gli organizzatori ad abbassare la partenza e l’inizio della seconda manche ritardato di un’ora a causa di neve e nebbia. Si è imposto, rispettando così il pronostico favorevole della vigilia, lo svizzero Marco Odermatt, primo al traguardo con il tempo di 1’56”03. Il fuoriclasse elvetico ha preceduto di ventiquattro centesimi l’ottimo austriaco Marco Schwarz e di ventisette il norvegese Atle Lie McGrath. 🔗 Leggi su Oasport.it
Stringiamo i denti insieme ad Alex Vinatzer perchè l'inizio della Coppa del Mondo di #scialpino si avvicina così come i Giochi Olimpici di #MilanoCortina2026
Stringiamo i denti insieme ad Alex Vinatzer perchè l'inizio della Coppa del Mondo di #scialpino si avvicina così come i Giochi Olimpici di #MilanoCortina2026
Grande slalom di Alex Vinatzer: secondo a Kitzbühel - Una favola si avvera per il gardenese Alex Vinatzer: sulla pista Ganslern, davanti a decine di migliaia di spettatori a Kitzbühel, lo sciatore gardenese riesce a fare una seconda manche perfetta nello slalom speciale.
N de da recordé: Alex Vinatzer secundo a Kitzbühel - Önejim do la pröma manche á Alex Vinatzer ciaré da lascé jí i schi le plü che ara vá tla secunda y ala fin él garaté le miú plazamënt dla cariera te copa dl monn: 9 posiziuns recuperades y secundo posto.