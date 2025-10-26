Lo slalom gigante di Solden inaugura l’edizione 2025-2026 della Coppa del Mondo di sci alpino maschile. Giornata sicuramente particolare quella che gli sciatori hanno vissuto sul Rettenbach con il vento che ha costretto gli organizzatori ad abbassare la partenza e l’inizio della seconda manche ritardato di un’ora a causa di neve e nebbia. Si è imposto, rispettando così il pronostico favorevole della vigilia, lo svizzero Marco Odermatt, primo al traguardo con il tempo di 1’56”03. Il fuoriclasse elvetico ha preceduto di ventiquattro centesimi l’ottimo austriaco Marco Schwarz e di ventisette il norvegese Atle Lie McGrath. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Alex Vinatzer: “Il muro l’ho sciato davvero bene. Ci sono passi avanti rispetto allo scorso anno e per ora va bene”