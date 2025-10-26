Alex Marquez domina Sepang ancora una gioia per il team Gresini | è il miglior team indipendente del 2025

Ravennatoday.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Semplicemente perfetto. Alex Marquez coglie il suo terzo successo stagionale, dominando il Gran Premio della Malesia, precedendo la Ktm di Pedro Acosta e la Honda di Joan Mir. "Ho cambiato il mio inizio di gara, dove sabato ho sbagliato, ho attaccato e ho fatto quello che mi ero riproposto -. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

alex marquez domina sepangMotoGP Sepang: Álex Márquez domina il GP della Malesia, Acosta e Mir completano il podio - Terza vittoria in MotoGP per Márquez, Bagnaia costretto al ritiro per un problema tecnico a tre giri dal termine. Lo riporta insella.it

alex marquez domina sepangSprint Gp Malesia, Pecco superstar: Bagnaia redivivo domina davanti ad Alex Marquez e Acosta - Il racconto in diretta della Gara Sprint del GP della Malesia, terzultimo appuntamento del Mondiale 2025 di MotoGP. Riporta sport.virgilio.it

alex marquez domina sepangMotoGp, Alex Marquez trionfa in Malesia. Bagnaia si ritira - Alex Marquez trionfa nel Gp di Malesia, centra la terza vittoria nella MotoGp 2025 e blinda il secondo posto nel Motomondiale alle spalle del fratello Marc, già campione del mondo. Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Alex Marquez Domina Sepang