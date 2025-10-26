Alex Marquez domina Sepang ancora una gioia per il team Gresini | è il miglior team indipendente del 2025
Semplicemente perfetto. Alex Marquez coglie il suo terzo successo stagionale, dominando il Gran Premio della Malesia, precedendo la Ktm di Pedro Acosta e la Honda di Joan Mir. "Ho cambiato il mio inizio di gara, dove sabato ho sbagliato, ho attaccato e ho fatto quello che mi ero riproposto -. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Podio tutto spagnolo a Sepang con Alex Marquez, Acosta e Mir. Bagnaia costretto al ritiro a tre giri dalla fine per un problema alla gomma - facebook.com Vai su Facebook
Alex $Marquez vince in Malesia davanti ad $Acosta e $Mir. Ritiro per $Bagnaia: cosa è successo - X Vai su X
MotoGP Sepang: Álex Márquez domina il GP della Malesia, Acosta e Mir completano il podio - Terza vittoria in MotoGP per Márquez, Bagnaia costretto al ritiro per un problema tecnico a tre giri dal termine. Lo riporta insella.it
Sprint Gp Malesia, Pecco superstar: Bagnaia redivivo domina davanti ad Alex Marquez e Acosta - Il racconto in diretta della Gara Sprint del GP della Malesia, terzultimo appuntamento del Mondiale 2025 di MotoGP. Riporta sport.virgilio.it
MotoGp, Alex Marquez trionfa in Malesia. Bagnaia si ritira - Alex Marquez trionfa nel Gp di Malesia, centra la terza vittoria nella MotoGp 2025 e blinda il secondo posto nel Motomondiale alle spalle del fratello Marc, già campione del mondo. Scrive msn.com