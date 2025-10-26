Alessio non sbaglia | è semifinale mondiale a Wuxi Italia sul podio nel taekwondo
Il 25enne calabrese centra la sua terza medaglia iridata dopo Manchester e Baku. Ora la sfida con l’ucraino Harbar Simone Alessio si conferma una garanzia per il taekwondo azzurro. L’azzurro ha conquistato la semifinale nella categoria -87 kg ai Mondiali di Wuxi (Cina), assicurandosi almeno il bronzo e portando la prima medaglia all’Italia in questa rassegna iridata. Un risultato di grande valore, arrivato al debutto nella nuova categoria di peso dopo il bronzo olimpico di Parigi. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it
